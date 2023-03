Il tavolo di Cotance sulla tracciabilità con i certificatori

Al tavolo di Cotance c’è ICEC, l’istituto di certificazione dell’area pelle. Con lei siedono LWG, Sustainable Leather Foundation (SLF), Oekotex e Textile Exchange. Tutti insieme aderiscono ai lavori promossi dall’associazione che rappresenta la concia europea a Bruxelles in vista dell’armonizzazione degli schemi di tracciabilità della pelle. Cotance ha lanciato l’iniziativa in occasione dell’edizione di Lineapelle di settembre 2022. L’obiettivo è definire gli elementi minimi essenziali di tracciabilità nonché le evidenze di verifica che devono essere presenti in ciascuno schema. L’ultimo appuntamento fieristico di Milano (21-23 febbraio) è stato occasione per la sigla dei Terms of Reference appena definiti.

Il tavolo di Cotance

ICEC, LWG e SLF hanno firmato il documento a Lineapelle (in foto). Oekotex e Textile Exchange, che non erano presenti con i loro delegati a Milano, firmeranno in seconda battuta. I Terms of Reference prevedono la possibilità di ampliamento del tavolo (denominato Leather Traceability Cluster) a organizzazioni intergovernative, come UNIDO o UNECE, ONG e sigle della zootecnia. WWF e NWF hanno già espresso l’interesse ad aderire. Il prossimo appuntamento del tavolo è in programma per il 16 marzo.

I commenti

“Sono molto contento degli sviluppi del tavolo – è il commento affidato a una nota da Gustavo-Gonzalez Quijano, segretario generale di Cotance –, perché se portiamo a buon fine questa iniziativa, forniremo all’industria strumenti di tracciabilità della pelle che risparmieranno standard e audit nelle concerie così da evitare costi improduttivi”. “Penso che faremo un ottimo lavoro in questo tavolo pre-competitivo – aggiunge Sabrina Frontini, direttore di ICEC –. Ci allineeremo e discuteremo su questioni essenziali, ma al momento non del tutto coordinate, nell’interesse del comparto pelle”.

In foto, a sinistra: Sabrina Frontini (ICEC) e Debora Taylor (Sustainable Leather Foundation) con Gustavo-Gonzalez Quijano (Cotance); a destra, ancora con Quijano con Stuart Cranfield e Ian Scher (LWG)

