Il 24 ottobre il webinar ICEC su Tracciabilità e Animal Welfare

“Tracciabilità e Animal Welfare: come calcolare il reale rischio legato agli approvvigionamenti di pellami?”. È il titolo del webinar che ICEC, l’istituto di certificazione di riferimento per l’area pelle, terrà lunedì 24 ottobre alle ore 15:00. Sarà l’occasione per presentare gli schemi di tracciabilità TS410 e TS412, che offrono soluzioni ormai consolidate a proposito di Paesi e luoghi di scortico e allevamento. E che, grazie al tool dell’Animal Welfare, consentono anche analisi di rischio customizzate per verificare le garanzie in materia di benessere animale.

Tracciabilità e Animal Welfare

Interverranno durante il webinar Sabrina Frontini (nella foto, da Lineapelle 100) e Chiara Cazzani, rispettivamente direttore e responsabile per certificazioni di tracciabilità e prodotto di ICEC. Non solo. Tra i relatori compaiono Paola Arosio, presidente ICEC nonché Head of Sustainability Project di Camera Nazionale Moda Italia, e Sara Barbieri, del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze Animali dell’Università di Milano. Il webinar, della durata prevista di 90 minuti, è gratuito e aperto a tutti gli addetti del settore. È necessario, però, iscriversi all’evento.

