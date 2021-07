India e Covid: contenere i danni, vaccinare per ripartire

Contenere i danni. Vaccinare per ripartire. In India, gli operatori della filiera della pelle tracciano un bilancio su come il governo nazionale ha gestito la seconda ondata di Covid. I risultati mostrerebbero un buon operato da parte del primo ministro Narendra Modi e dei suoi ministri. Quantomeno, dicono i vertici di CLE (Council for Leather Exports), hanno contenuto le perdite evitando che l’intero comparto crollasse su se stesso. Ma la pelle indiana guarda anche avanti in direzione della ripresa, avviando una vasta campagna vaccinale per immunizzare i lavoratori del settore.

Contenere i danni

Il blocco programmato delle attività e la ripresa graduale avrebbero protetto la pelle indiana dal fallimento totale di fronte alla seconda ondata di Covid. Ne è convinto il presidente di CLE per il Sud del Paese, M Israr Ahmed. “Abbiamo evitato i danni a lungo termine all’industria della pelle grazie al modo in cui sono state applicate le restrizioni – dice a leathermag.com -. Fatta eccezione per una settimana di blocco totale, siamo riusciti a far funzionare le aziende”. A differenza della prima ondata, infatti, la filiera della pelle ha continuato a gestire ordini dall’estero e, nonostante alcuni ritardi di un paio di settimane, è riuscita a evaderli.

Vaccinare per ripartire

ILPA (Indian Leather Products Association) ha allestito nella sua sede di Calcutta un hub vaccinale in collaborazione con il ministero della Salute. La struttura è a disposizione di tutti i lavoratori delle concerie e delle altre aziende della filiera che operano nel distretto locale, ma anche ai loro familiari. “La situazione è stata molto difficile per l’industria della pelle dall’inizio della pandemia – dice a indiablooms.com il presidente ILPA, -. Vogliamo assicurarci che tutte le persone del settore, dagli esportatori e proprietari di concerie al loro personale e ai membri della famiglia, siano vaccinate. Miriamo anche ad avviare campi di vaccinazione nei villaggi all’interno e intorno al Calcutta Leather Complex“.

