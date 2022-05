ISA TanTec, progetto con WWF per la tracciabilità in Sud America

ISA TanTec ha annunciato l’avvio di un progetto di tracciabilità in collaborazione con WWF (World Wildlife Fund). La sinergia punta a fissare gli standard per i fornitori di materia prima conciaria in modo da tutelare il benessere degli animali e il loro habitat in Brasile e Paraguay. ISA TanTec chiederà ai propri fornitori di vendere solamente pelle derivante da animali che non hanno vissuto nell’Amazzonia brasiliana o nel Chaco paraguayano. Non solo: il progetto impegna anche al rispetto dei principi delle Five Animal Freedom per l’allevamento.

ISA TanTec traccia la sua pelle

“ISA TanTec annuncia la collaborazione con WWF per lanciare uno standard di politica di approvvigionamento responsabile che miri a contrastare la deforestazione e al benessere degli animali in Brasile e Paraguay”. L’annuncio arriva direttamente dal grande gruppo conciario. Fondato nel 1995, è attualmente proprietario di quattro stabilimenti negli Stati Uniti, Cina e Vietnam. Il progetto va ad affiancare il programma LITE Sourcing, lanciato nel 2020 per elevare la gestione della catena di approvvigionamento “in modo trasparente, etico, sostenibile e socialmente consapevole”.

I vincoli

L’ultimo progetto stabilisce che i fornitori di ISA TanTec rispettino clausole sulla tracciabilità della pelle. Nello specifico, la pelle fornita al gruppo conciario non può derivare da animali allevati nel bioma amazzonico brasiliano né in quello del Chaco paraguayano. Inoltre, gli allevatori devono rispettare i principi “Five Animal Freedom”: libertà dalla fame e dalla sete; dal disagio, da dolore, lesioni e malattie; di esprimere ogni comportamento normale; dalla paura e dall’angoscia.

Leggi anche: