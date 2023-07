Joint Venture tra Volpi, Haas (Chanel) e Campelli: nasce Volfoni

Una nuova alleanza conciaria. Un progetto varato nel nome delle pelli di vitello e di agnello. Una joint venture che vede protagonisti una conceria francese di proprietà di Chanel, un gruppo toscano specializzato nel vegetale e un trader di materia prima. Gruppo Volpi e Tanneries Haas uniscono le forze con il grezzista italiano Campelli e dando vita a una joint venture denominata Volfoni.



Joint Venture tra Volpi, Haas e Campelli



Come ci confermano da Chanel Métiers d’Art, l’operazione, della quale non sono stati rivelati i dettagli finanziari, coinvolge “la società commerciale italiana Campelli” con quartier generale a Fabro, in provincia di Terni. Fondata nel 1989 da Rolamo Camilli, Campelli ha iniziato trattando pelli ovine ampliando poi, in modo sostanziale, il suo orizzonte anche alle bovine, avviando anche un magazzino in Francia.

Nasce Volfoni

Dalla joint venture tra Volpi, Haas e Campelli, dunque, nasce una nuova realtà conciaria. Si chiama Volfoni, il CEO è Leonardo Volpi e fa base a Ponte a Egola, dove è già in costruzione lo stabilimento che la ospiterà. “L’obiettivo di questo accordo – spiegano da Chanel Métiers d’Art – è quello di sviluppare e proteggere il settore della pelle di vitello e agnello. Al contempo, di implementare processi eco-responsabili, attingendo all’esperienza e al know-how di queste tre rinomate aziende del settore della pelle”.



Nuovi investimenti

Per Chanel si tratta dell’ennesimo investimento in ambito conciario, in particolare in Italia. Cliccando qui li potete trovare tutti, compresi quelli allargati a tutta la filiera della pelle e degli accessori. Per Volpi si tratta di un nuovo progetto di consolidamento operativo dopo quello avviato a marzo 2018 insieme al gruppo veneto Dani e che ha portato alla nascita di Dani e Volpi, come vi abbiamo raccontato qui.

Foto di repertorio, Archivio La Conceria

