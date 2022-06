La concia a Bruxelles, i buyer a Pitti e Riva, il futuro di Gucci

Una settimana in movimento, per la filiera della pelle. Movimento fisico, che dopo tanto parlare di lockdown e “condivisione in remoto”, pare quasi di mettersi a parlare di qualcosa di inedito. Una sorta di rassicurante e iniziale ritorno al passato che ha coinvolto i conciatori di UNIC – Concerie Italiane, una cui rappresentanza (affiancata da Cotance) è stata ospite a Bruxelles, presso l’Unione Europea. Poi, c’è stato il muoversi dei buyer in fiera. Dopo il botto del Salone del Mobile di Milano infatti, anche Pitti Uomo e Expo Riva Schuh hanno goduto dello strutturale ritorno in presenza dei loro saloni. E di movimenti, futuribili (ma anche piuttosto possibili) racconta un certo tipo di discussione che si va gonfiando attorno al management di una griffe di riferimento del panorama globale del lusso: Gucci.

La concia a Bruxelles

Una delegazione di UNIC – Concerie Italiane (associazione aderente a Confindustria Moda) che, affiancata da Cotance, ha incontrato l’europarlamentare del PPE (Partito Popolare Europeo) Luisa Regimenti. Obiettivo: sensibilizzare l’UE rispetto alle dinamiche strutturali, alle contingenze congiunturali e alle sfide concorrenziali che la pelle italiana e continentale si trova ad affrontare.

Leggi qui il nostro approfondimento:

https://www.laconceria.it/conceria/la-pelle-al-centro-della-scena-unic-in-missione-a-bruxelles/

I buyer a Pitti e Riva

Sono stati tanti. In altre parole: ben più di quel che gli organizzatori di Expo Riva Schuh & Gardabags e Pitti Immagine Uomo dicevano di attendersi. Due fiere distanti per focalizzazione di prodotto, unite da un comune e rassicurante risultato: il ritorno dei buyer. Russi compresi, anche se solo in una delle due.

Leggi qui i nostri approfondimenti:

https://www.laconceria.it/abbigliamento/pitti-labbigliamento-maschile-in-pelle-e-ripartito-alla-grande/

https://www.laconceria.it/fiere/pitti-torna-a-far-faville-e-apre-le-porte-al-ritorno-dei-russi/

https://www.laconceria.it/fiere/il-sentiment-delle-imprese-dopo-un-buon-pitti-e-in-vista-di-mfw/

https://www.laconceria.it/fiere/meglio-del-previsto-piu-di-8-000-visitatori-a-expo-riva-schuh/

https://www.laconceria.it/fiere/la-prima-volta-in-fiera-cosa-ci-fa-alibaba-a-expo-riva-schuh/

https://www.laconceria.it/fiere/expo-riva-gli-opposti-problemi-del-medio-che-cerca-soluzioni/

Il futuro di Gucci

Circolano indizi che invitano a rispondere a una domanda. Cioè: per la coppia delle meraviglie di Gucci, formata da Alessandro Michele e Marco Bizzarri, quale futuro si prospetta? Abbiamo provato a darvi e darci qualche risposta.

Leggi qui il nostro approfondimento:

https://www.laconceria.it/lusso/nuovi-manager-nuovi-ruoli-quale-futuro-per-bizzarri-e-michele/