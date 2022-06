La pelle al centro della scena: UNIC in missione a Bruxelles

Missione a Bruxelles per UNIC – Concerie Italiane (associazione aderente a Confindustria Moda) che, affiancata da Cotance, ha incontrato l’europarlamentare del PPE (Partito Popolare Europeo) Luisa Regimenti. Obiettivo: sensibilizzare l’UE rispetto alle dinamiche strutturali, alle contingenze congiunturali e alle sfide concorrenziali che la pelle italiana e continentale si trova ad affrontare. Un incontro fortemente voluto e che scaturisce dall’interesse per l’eccellenza conciaria italiana da Regimenti (al centro nella foto scattata questa mattina a Bruxelles), europarlamentare che un mese fa ha visitato il distretto conciario toscano.

Missione a Bruxelles per UNIC

Obiettivo: dare seguito alla volontà espressa lo scorso 10 maggio a Santa Croce sull’Arno dall’europarlamentare Regimenti. Cioè: “Supportare le aziende che contribuiscono all’eccellenza del made in Italy” e dare vita ad “azioni concrete in grado di tutelarne l’attività”. Una volontà che ha trovato oggi a Bruxelles un’ulteriore forma di valorizzazione e innesco grazie alla visita di una delegazione formata (come si vede nella foto) da Fabrizio Nuti (presidente UNIC, secondo da sinistra), Piero Rosati (vicepresidente UNIC, terzo da destra), Roberto Lupi (consigliere UNIC, primo da sinistra), Rino Mastrotto (vicepresidente UNIC, primo da destra) e Manuel Ríos (presidente Cotance, secondo da destra).

La pelle al centro della scena

Il mercato sempre più complesso. La sostenibilità come visione strategica e investimento continuo che vale in media il 4% del fatturato. Il settore conciario italiano (ed europeo) in tutti i suoi dettagli. Le sfide concorrenziali. L’industria conciaria è stata al centro della scena, nell’incontro di oggi, in una maniera che ha voluto essere non solo informativa, ma anche di stimolo per capire come poter condividere soluzioni di reale sostegno. Perché non basta la consapevolezza di essere i migliori: servono aiuti concreti e una precisa considerazione da parte delle istituzioni per poter continuare a esserlo. La visita di oggi è stato un ulteriore passo in questa direzione.

