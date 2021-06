La pelle francese rielegge Frank Boehly alla guida di CNC

Frank Boehly (nella foto) è stato rieletto presidente di CNC – Conseil National du Cuir e di SIC, società commerciale dell’industria francese della pelle. È il suo terzo mandato. In altre parole, Boehly dal 2014 è il massimo rappresentante delle 21 federazioni francesi affiliate a CNC. Una di queste, Fédération Française de la Tannerie Mégisserie, ha lanciato il French Leather Marketplace.

La rielezione di Frank Boehly

Oltre a proseguire la battaglia per la tutela della parola “cuir”, il programma della rielezione di Boehly ribadisce l’impegno della filiera transalpina per la sostenibilità. “CNC ha la missione di facilitare l’approccio delle aziende nelle loro questioni sociali e ambientali attraverso un lungo elenco di iniziative messe in atto dal settore” conferma Boehly. “È fondamentale ascoltare e promuovere il dialogo con l’intero ecosistema – continua -, in particolare con consumatori sempre più esigenti. Tra poche settimane lanceremo uno studio per capire meglio la loro percezione e le loro aspettative nei confronti del materiale pelle. Vogliamo anche far capire che la pelle è un materiale naturale e riciclato. Vogliamo evidenziare tutte le virtù e le qualità di questo meraviglioso materiale: prima di tutto, la sua durabilità“.

Il marketplace

Intanto, la Fédération Française de la Tannerie Mégisserie ha lanciato il French Leather Marketplace, piattaforma B2B dedicata alle produzioni nazionali conciarie. Come riporta Fashion Network, hanno aderito 27 aziende che hanno messo in rete e a disposizione dei buyer le loro produzioni. Lo strumento, che mira a instaurare un rapporto diretto tra conciatori e clienti, ha l’obiettivo di eliminare gli intermediari. (mv)

