In Francia si chiama Faire De Lance (FDL). È la piattaforma per far incontrare brand e manifatturieri della filiera pelle. Obiettivo: mobilitare e rivitalizzare l’attività industriale made in France. Ma, anche, tentare di innescare un meccanismo di reshoring produttivo e, con una visione più a lungo termine, rinnovare e reindustrializzare il settore. Messa a punto…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI