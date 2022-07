La pelle indiana si pone l’obiettivo di export per il 2023: 6 mld

L’obiettivo di export della filiera indiana della pelle si assesta sopra i 6 miliardi di dollari nel 2023. Lo prevede CLE (Council for Leather Exports). Secondo le stime il fatturato estero del settore nell’anno fiscale dovrebbe crescere quindi di oltre 1 miliardo di dollari rispetto al 2022. L’ottimismo deriva dall’importante domanda in arrivo soprattutto dall’Europa. Non solo. Lo stesso CLE prevede che l’export raggiungerà il valore di 10 miliardi di dollari entro il 2026.

L’obiettivo di export

Il 2023 sarà un anno d’oro per la pelle indiana. E segna la tappa intermedia, secondo CLE, in un più ampio percorso di crescita. Nel 2022 il settore chiuse i bilanci con vendite all’estero per 4,9 miliardi. Il dato già segnava un incremento del 32,5% rispetto al 2021, quando i volumi di export erano pari a 3,7 miliardi.

Ragioni e stime

“Le opportunità commerciali emergenti, insieme agli accordi commerciali firmati e al supporto attivo del governo, aiuteranno a sostenere la crescita delle esportazioni nei restanti mesi dell’anno” ha spiegato il presidente del CLE, Sanjay Leekha. Come riporta l’edizione indiana di Fashion Network, Leekha ha quindi aggiunto che “considerando questi fattori, l’industria è fiduciosa di superare il valore delle esportazioni di 6 miliardi di dollari”. A sostenere la crescita sarà la grande domanda che proviene soprattutto dall’Europa, che resta il mercato principale, e poi dagli Stati Uniti (+78,5% di articoli acquistati tra il 2021 e il 2022). (art)

