La sostenibilità della concia italiana a Florence Biennale: domani UNIC ospite alla Fortezza da Basso

Se la sostenibilità è diventata un tema rilevante per l’arte, non poteva non esserci la pelle italiana nel programma di Florence Biennale. UNIC (Unione Nazionale Industria Conciaria) domani, 8 ottobre, presenta il proprio Rapporto di Sostenibilità durante la conferenza “Creatività e sostenibilità nell’industria creativa” (Fortezza da Basso, padiglione Spadolini, ore 16-19). Florence Biennale, mostra internazionale d’arte contemporanea (6-15 ottobre), dedica la sua 11a edizione alla Terra. Earth, infatti, è il titolo di una manifestazione che intende trasformare arte e cultura in una risorsa affinché la risposta ai bisogni sociali ed economici possa conoscere nuovi approcci sostenibili.