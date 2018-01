La storia e il presente dello stile, del costume e di Vogue Italia: evento ieri sera a Casa Concia (Ponte a Egola)

Il 2018 dello spazio espositivo di Casa Concia, a Ponte a Egola, si è aperto ieri sera sotto il segno di Vogue Italia. Nel primo di una serie di incontri organizzati da Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale in collaborazione con UNIC (Unione Nazionale Industria Conciaria), il vicedirettore della testata edita da Condé Nast, Alan Prada ha proposto una sorta di viaggio per parole e immagini nella storia di Vogue. Un modo per ripercorrere l’evoluzione dello stile, della moda, del costume durante gli ultimi decenni, arrivando alla nuova stagione editoriale della rivista, iniziata esattamente un anno fa e molto “social oriented”: oltre 2,3 milioni di follower su Facebook, più di 1,8 milioni su Instagram. Un momento di approfondimento condiviso con la numerosa platea accorsa a Casa Concia e utile anche per presentare alcune attività di Vogue fatte per stimolare il mercato, creare contenuti per i brand e favorire l’incontro tra aziende e giovani designer. Prossimo incontro: lunedì 29 gennaio. Protagonista Alessandra Ghisleri, direttore di Euromedia Research, che propone un evento dal titolo “Nuove Tecnologie per le Ricerche di Mercato”. Ingresso libero previa registrazione entro venerdì 26 gennaio.