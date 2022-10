La conceria porta il nome del padre, Giovanni Gaiera, che la fondò nel 1946 nel cuore di quello che stava diventando il distretto della pelle di Turbigo, in Lombardia. Si è spenta all’età di 89 anni Enrica Gaiera che, insieme alla sorella Pinuccia, ha vissuto in prima persona tutto lo sviluppo dell’azienda (entrata nel 2020 nella galassia di Chanel), dando vita a una tradizione conciaria di assoluta eccellenza.

L’addio della conceria italiana a Enrica Gaiera

Enrica Gaiera, come ricordano in azienda, non ha mai fatto mancare il suo impegno e la sua presenza in conceria. “Fin dai tempi della fondazione, affiancando studio e lavoro, si è occupata della parte amministrativa di Conceria Gaiera, diventando un vero e proprio punto di riferimento per tutti”.

Competenza e tenacia

“Sempre presente, competente, attenta e tenace, non ha mai fatto mancare il suo aiuto nella gestione della conceria, continuando a lavorare fino a pochi anni fa”, Enrica sposò Lorenzo Mosconi (ex presidente UNIC – Concerie Italiane), il quale insieme a Domenico Miramonti (marito della sorella Pinuccia) ha gestito la conceria lombarda nella seconda metà del ‘900. “Una vita contraddistinta dalla passione per la pelle” concludono in Gaiera. Una passione condivisa con la sorella Pinuccia, trasmessa ai figli, Raffaele e Marisa, ai nipoti Chicca (consigliere UNIC) e Giovanni, e tramandata di generazione in generazione.

La redazione de La Conceria si unisce al cordoglio di familiari e amici