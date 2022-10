Leather Update SSIP: cose da capire sulla misurazione del cuoio

Due webinar. Uno il 17, l’altro il 20 ottobre. Un approfondimento ulteriore, ma sempre necessario, sul tema di come gestire e sviluppare una corretta metodologia di misurazione della superficie del cuoio. Tornano, come ogni settimana, gli aggiornamenti tecnici della Leather Update di SSIP (Stazione Sperimentale per l’industria delle pelli e delle materie concianti).

Cose da capire sulla misurazione del cuoio

L’intervento lo firma Rosario Mascolo (Coordinatore Tecnico-Scientifico Dipartimento Sviluppo Prodotto di SSIP). Titolo: “Effetto delle condizioni termoigrometriche ambientali nella misurazione della superficie del cuoio”. Tema che non passa d’attualità, talmente è connaturato all’attività conciaria, e che, quindi, necessità di costanti, continui e puntuali aggiornamenti. Tema che trovate, in questo suo ulteriore approfondimento, cliccando qui.

Due webinar

Il primo si svolgerà lunedì 17 ottobre alle ore 16. Tratterà delle “Agevolazioni per progetti di investimento in favore dell’industria conciaria e per la tutela della filiera del settore conciario”. In altre parole, quelle “varate dal Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto 6/09/2022”. La partecipazione è gratuita, ma occorre registrarsi cliccando qui. Il secondo è in programma giovedì 20 ottobre (ore 16) e parlerà dello “Sviluppo di tecnologie e soluzioni consortili per il trattamento dei reflui conciari”. Anche in questo caso l’evento è gratuito e per iscriversi serve compilare il form che trovate qui.

Leggi anche: