Lineapelle e la pelle italiana oggi protagonisti di Officina Italia (Rai3), format tv sui distretti nostrani

Lineapelle e la pelle italiana nel weekend si affermano nel palinsesto televisivo e si prendono il centro della scena. Si comincia stamattina (Rai3, ore 11:30) con un servizio di Officina Italia, format economico del TGR che rivolge la sua attenzione a distretti ed eccellenze imprenditoriali. Per parlare di stile, design, produzione, made in Italy e sostenibilità, intervengono Giancarlo Dani (gruppo Dani), Antonella Bertagnin (comitato Moda Lineapelle), Sara Santori (conceria Nuvolari, presidente sezione Accessori Confindustria Fermo) e Stefano Paiocchi (Lead Architect presso lo studio Zaha Hadid). Non solo Rai. Dalle 18:00 sul canale 940 della piattaforma Sky va in onda lo speciale televisivo “Lineapelle Winter 2018-2019”, prodotto da Multimedia in collaborazione con la testata giornalistica Easy News Press Agency diretta da Maurizio Zini. Il programma andrà in replica il 29 ottobre dalle 10 sulla piattaforma satellitare TV SAT e sui ricevitori satellitari Free to Air, e sarà consultabile on demand sul web.