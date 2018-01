Lonigo, incidente da Tirrena Lavorazione Pelli. Operaio grave, ma fuori pericolo. Un malore, forse, la causa

Incidente sul lavoro ieri mattina a Lonigo, in provincia di Vicenza. Verso le 7.30 del mattino un operaio di Tirrena Lavorazione Pelli, ditta specializzata nel trattamento delle pelli, è rimasto incastrato sul nastro trasportatore di un macchinario. Immediatamente i proprietari dell’azienda hanno lanciato l’allarme e sul posto sono giunti sia il personale medico del 118 sia i Vigili del Fuoco. All’arrivo dei soccorritori il giovane operaio era già stato liberato dai colleghi, quindi i medici hanno potuto stabilizzarlo e trasportarlo d’urgenza all’ospedale di Vicenza. Le sue condizioni sarebbero gravi, ma non tali da porlo in pericolo di vita. Nel frattempo, in azienda, i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza il macchinario, ora a disposizione dei tecnici del Servizio per la Prevenzione e la Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL) dell’azienda sanitaria che dovranno ricostruire l’accaduto insieme ai carabinieri. Secondo le prime ipotesi, all’origine dell’incidente potrebbe esserci un malore dell’operaio.