Oggi, domani e domenica. Tre giorni che tornano per la quinta volta con lo scopo, come ha detto Antoine Arnault martedì sera a Milano, nella boutique di Loro Piana, di celebrare e raccontare la realtà della manifattura di lusso. “Prodotti veri, confezionati da artigiani veri in fabbriche vere, venduti in negozi veri”. Il riferimento all’ennesima…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI