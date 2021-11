Misurazione delle pelli: attualità e criticità in un webinar SSIP

Il tema è da sempre di strettissima attualità. Parliamo della misurazione della superficie della pelle. Argomento caldo che sarà oggetto di un webinar di approfondimento proposto da SSIP (Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle Materie Concianti) e che si svolgerà giovedì 25 novembre.

Istruzioni per l’uso

Il seminario digitale di SSIP si inserisce nel Programma di Formazione e Divulgazione Scientifica 2021 e, nel titolo, sintetizza l’urgenza di tornare a parlare di questo argomento: “Metrologia legale nel settore conciario: stato dell’arte e criticità”. Si svolgerà giovedì 25 novembre 2021 alle ore 16.00 e per partecipare occorre registrarsi cliccando qui.

L’attualità della misurazione

L’obiettivo del webinar è di “illustrare lo stato dell’arte delle normative e documenti applicabili alla misurazione della superficie del cuoio”. Non solo. Per esempio, il webinar rappresenta l’occasione per mostrare e analizzare “alcune criticità non risolte per la garanzia delle transizioni commerciali – spiega SSIP -. Con l’entrata in vigore della Direttiva 2014/32/UE, Strumenti di Misura (MID), la misura della superficie del cuoio viene inserita tra quelle con valore legale. La pubblicazione della direttiva ha comportato la necessità di aggiornamento di tutta la documentazione tecnica di riferimento che ha previsto l’esecuzione di una notevole quantità di prove comparative”. A condurre il webinar sarà Rosario Mascolo, Coordinatore tecnico-scientifico Dipartimento Tecnologie per il Prodotto di SSIP.

