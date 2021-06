Dall’innovazione al made in Italy: Luigi Di Maio visita SSIP

L’incontro si è svolto sabato scorso, 29 maggio 2021. Protagonista: il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio che si è recato in visita al quartier generale di SSIP, presso il Comprensorio Adriano Olivetti di Pozzuoli.

Dall’innovazione al made in Italy

La Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti ha accolto il titolare della Farnesina per un incontro di presentazione e approfondimento. Un’occasione di alto profilo istituzionale che ha permesso di discutere di innovazione, transizione ecologica e tutela del made in Italy. “Le nostre PMI – ha sottolineato Di Maio – hanno una naturale vocazione per l’innovazione”. La quale, “non si limita ai settori tradizionalmente evocativi dal made in Italy, ma si esprime con pari efficacia anche in quelli industriali e nel campo della ricerca tecnologica”.

Luigi Di Maio visita SSIP

All’incontro erano presenti, come raccontano da SSIP, “imprenditori, manager, docenti universitari”. Tra di essi, oltre a Edoardo Imperiale e Mario De Maio (rispettivamente, direttore generale e consigliere d’amministrazione SSIP) c’erano Carlo Palmieri (vicepresidente di SMI- Sistema Moda Italia con delega per il Mezzogiorno) e Pasquale Della Pia (vicepresidente Assocalzaturifici con delega alla digitalizzazione ed alla sostenibilità).

