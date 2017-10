Dopo Niente per caso, ecco Cinque: il nuovo short movie di Cuoio di Toscana. Protagonisti: Caterina Murino e lo chef Simone Rugiati

Il Consorzio Cuoio di Toscana torna sul grande schermo con un secondo cortometraggio dal titolo Cinque dedicato alle maestranze del made in Italy, tra artigianato moda e design. Questa volta, accanto alla protagonista Caterina Murino (già apparsa in Niente per Caso, primo short movie finanziato dal Consorzio) ci saranno il musicista Francesco Tristano e il noto chef Simone Rugiati, originario di Santa Croce sull’Arno. Il corto è stato presentato in anteprima a Milano, durante Lineapelle93 e sarà proiettato in prima assoluta il 27 ottobre alla Festa del Cinema di Roma. (mvg)