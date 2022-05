Pelle green: chi la fa, chi ne parla, chi fatica a capirne

Che si parli tanto di pelle green a noi, da osservatori dei fatti della filiera della moda, non può fare che piacere. Meno piacevole è assistere al pot pourri dove, tra iniziative encomiabili e riflessioni per lo meno argomentate, si insinua chi il tema della sostenibilità della moda lo piega alle proprie necessità di marketing. Anche la rassegna stampa della settimana ci offre spunti in questo senso.

Mulberry ha dalla sua un consolidato impegno per la sostenibilità: quindi quando parla di pelle green c’è da credergli. L’ultimo sforzo del brand britannico è nella direzione dell’impatto zero: la collezione Lily Zero è “carbon neutral”. La pelle secondo la stampa internazionale la fornisce una conceria tedesca;

Chiudiamo, invece, su chi si infila nel dibattito sulla sostenibilità della moda per fare ammuina. Spiace dirlo, ma è il caso di Nespresso. Che decide di investire nella trasformazione dei fondi di caffè in materiali per la moda. E unisce le forze con il brand Zèta per le sneaker in "vegan coffee leather" (sic!). Ci mancava solo questa.

