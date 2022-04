La pelle fa bene al pianeta, dicono Boss e Mulberry

Scegliere la pelle fa bene all’ambiente e al futuro del pianeta. Lo ha sottolineato Christopher Koerber, direttore generale di Hugo Boss Ticino che, con Wollacott Phillips, Responsabile Sostenibilità di Mulberry, farà parte della giuria della nuova edizione di Real Leather. Stay Different. In altre parole, il concorso internazionale per studenti organizzato da LHCA (Leather & Hide Council of America) in collaborazione con ArtsThread.

La pelle fa bene al pianeta

“È di vitale importanza sensibilizzare i giovani designer sul ruolo che potranno avere scegliendo materiali più sostenibili e adeguate materie prime” spiega Koerber ad Adnkronos. Il manager affiancherà il suo collega Wollacott Phillips nella giuria di Real Leather. Stay Different insieme allo stilista Mike Adler ed Emily Omesi, vincitrice dell’edizione 2021. La nomina del nuovo vincitore si terrà a Londra, il prossimo 15 settembre.

Un impegno concreto

“Per Hugo Boss – continua Koerber – sostenibilità significa creare prodotti innovativi di alta qualità, assumendosi la responsabilità di una governance aziendale attenta ai valori etici. Ci assumiamo la responsabilità di una complessa catena globale di valori e scegliamo con molta cura i nostri fornitori e distributori. Siamo impegnati a rendere l’impresa più sostenibile, dall’inizio alla fine“.

Sensibilizzare i giovani designer

Gli fa eco Phillips, che evidenzia come far parte della giuria sia “un’importante opportunità per incoraggiare i designer del futuro a lavorare la pelle naturale, sostenibile e di origine responsabile”. Del resto, come sottolinea Steven Sothmann di LHCA, “il 40% delle pelli proveniente dall’industria della carne e dei latticini finisce in discarica. Di conseguenza, quando si effettua un acquisto in pelle si ha la consapevolezza di contribuire a ridurre gli sprechi e abbassare le emissioni di CO2 delle discariche”.

Real Leather. Stay Different

I giovani designer sono chiamati a progettare un capo di abbigliamento, un paio di scarpe o un accessorio utilizzando il 50% o più di pelle. Il premio per i finalisti è un viaggio tutto compreso a Londra, durante la Fashion Week che si terrà in settembre.

