Ponte a Egola. Lunedì a Casaconcia Alessandra Ghisleri parla di Nuove Tecnologie per le Ricerche di Mercato

Lo spazio espositivo di Casaconcia, a Ponte a Egola, si anima di incontri e seminari che dall’idea di partenza di “parlare di pelle” si allargano a un contesto più ampio, che dall’economia passa per i consumi, dal mercato attraversa i confini di moda e costume. In quest’ottica, il Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale in collaborazione con UNIC, propongono lunedì prossimo, 11 dicembre, il primo di un ciclo di incontri (gli altri si svolgeranno a inizio 2018 e sono in via di definizione). L’evento s’intitola Nuove Tecnologie per le Ricerche di Mercato. Speaker: Alessandra Ghisleri, direttore di Euromedia Research. Il seminario inizia alle 20. Ingresso libero, ma serve registrarsi online, cliccando qui.