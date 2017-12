Portogallo, i cattivi odori del distretto di Alcanena diventano un caso politico: la concia nel mirino

C’È DI MEZZO IL MARKETING DI GRIFFE E MEGABRAND. STRANIERI, IN PARTICOLARE. L’AREA PELLE ITALIANA LA PRATICA E SE NE SOBBARCA I COSTI. MA NON SI VEDE RICONOSCERE MERITI DAL GRANDE PUBBLICO. È IL CORTOCIRCUITO MEDIATICO E INDUSTRIALE DELLA SOSTENIBILITÀ. PER CLAUDIO MARENZI, (QUASI) “UNA BUFALA”