Print Idea: terzismo sostenibile e dinamismo green

[articolo sponsorizzato]

Mettersi in gioco non è mai facile, tanto più durante una pandemia. Ma è quello che ha fatto Print Idea, azienda di Santa Croce sull’Arno (Pisa) specializzata nella rifinizione di pellami per conto terzi, rivoluzionando il sistema di lavoro e il processo produttivo in chiave sostenibile. “Ho sempre pensato che chi dice ho sempre fatto così abbia perso in partenza – spiega il titolare Alberto Fiori -. In tre mesi la mia azienda è cambiata completamente. Abbiamo dovuto affrontare delle spese abbastanza sostenute, ma ne valeva la pena. Siamo un’azienda giovane e dinamica. Non vogliamo restare immobili forti della nostra storicità”. Un dinamismo green che pone un’attenzione particolare allo smaltimento dei rifiuti e all’abbattimento degli sprechi. E che ha permesso a Print Idea di ottenere il rating d’argento del protocollo LWG (Leather Working Group).

Print Idea

L’azienda nasce nel 2002 come Print Idea, ma ha alle spalle la lunga esperienza nel settore del suo titolare. “Ho iniziato a lavorare nella pelle giovanissimo: l’anno scorso ho festeggiato 50 anni di carriera – racconta -. Nel 2002 ho voluto mettermi in proprio e fondare un’azienda familiare”. Al suo fianco ha, infatti, i figli Manuel e Sheila. Print Idea offre ai propri clienti un ciclo completo della rifinizione che spazia in diverse tipologie di lavorazione: dallo spruzzo alle tamponature a mano, fino alle applicazioni transfer.

Pelle chiavi in mano

“Non ci occupiamo di una sola cosa. Studiamo l’articolo da sviluppare insieme al nostro committente e lo costruiamo in modo personalizzato – spiega Fiori -. Alcune lavorazioni le facciamo internamente e per altre ci appoggiamo a partner esterni. Prendiamo la pelle semilavorata e la restituiamo come pellame finito: chiavi in mano”.

Rilanciarsi durante la pandemia

Anche per Print Idea l’effetto Covid si è fatto sentire. “Abbiamo avuto un calo di oltre il 40%, ma l’esperienza mi ha insegnato molto in questo senso – racconta l’imprenditore -. Nella mia carriera ho vissuto momenti lavorativi anche peggiori. Forse è per questo che ho deciso di rilanciare l’azienda proprio adesso. Per stimolare i miei collaboratori, in primis i miei figli, e anche il mercato”.

Il dinamismo green di Print Idea

“La montagna più alta è quella che decidi di non scalare”. Questo è il motto di Print Idea e da qui la scelta di investire per farsi trovare pronti. Il rating d’argento di LWG è arrivato in questo contesto, andando a confermare l’impegno dell’azienda verso una produzione più ecologica e sostenibile. Ma anche nella direzione di una gestione migliore della sicurezza e dell’etica. “Non è stata una richiesta specifica di un cliente – spiega il titolare, Alberto Fiori -. È stata la voglia di mettersi in gioco”. Il rinnovamento è stato perseguito attraverso una serie di aggiornamenti interni. Questo ha comportato una ricerca di prodotti ecosostenibili, un nuovo sistema di smaltimento rifiuti e di stoccaggio interno per limitare la movimentazione delle merci e facilitare la vita del dipendente. “Io voglio ricordare ai miei collaboratori che sono indispensabili”, conclude Fiori.

