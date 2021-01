Russo di Casandrino, presidio sanitario interno per test e tamponi

Un presidio sanitario in conceria. Obiettivo: monitorare la salute dei dipendenti e dei loro familiari effettuando test e tamponi in ottica di prevenzione della pandemia da Covid-19. Accade presso Russo di Casandrino, dove, come scrive Il Corriere del Mezzogiorno, “già dal 31 agosto è stato attivato il presidio nel quale venivano effettuati, a chiamata, i test. Ma già dal successivo 5 ottobre, quando il virus era tornato a galoppare, l’operatività è stata incrementata attraverso l’apertura quotidiana del presidio sanitario dalle 6 alle 15.30”.

Presso la conceria guidata da Gianni Russo e dai figli Giampiero e Giuliano, “dall’inizio di ottobre a oggi – scrive il quotidiano – sono stati effettuati in sede oltre 250 tamponi che hanno consentito il tracciamento immediato dei potenziali contagiati. Per l’individuazione di eventuali asintomatici e per controllare l’andamento del virus, tutti i dipendenti, circa 150, sono stati inoltre sottoposti e prelievo sierologico quantitativo ogni 15 giorni. Nel periodo compreso tra il 20 ottobre e il 23 dicembre sono stati eseguiti 428 esami di laboratorio”.

“Di fronte a questa emergenza – spiega Gianni Russo al Corriere del Mezzogiorno – abbiamo voluto fornire un servizio al nostro personale e alle famiglie che andasse al di là degli obblighi previsti dalle autorità competenti. La nostra è una piccola comunità. Abbiamo deciso di restare uniti e di attrezzarci in attesa che la tempesta passi. Con questa iniziativa riusciamo a tenere sotto controllo lo stato di salute di circa 700 persone”. Uno step ulteriore è stato attivato alla riapertura post natalizia, con “l’effettuazione di test rapidi a tutto il personale, seguiti dopo 3 giorni dal tampone molecolare in modo da scongiurare la presenza in azienda di casi di contagio ancora nella fase di incubazione. Lo screening continuerà anche su soggetti che hanno già contratto il virus per determinare l’andamento dei valori anticorpali”.

