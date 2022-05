Santa Croce: il rinnovo dei vertici di PoTeCo, nome per nome

Tempo di rinnovo dei vertici e delle cariche per PoTeCo. Costituito “dall’imprenditoria conciaria, calzaturiera e contoterzista e dagli enti pubblici che rappresentano il Comprensorio del Cuoio e la Provincia di Pisa”, Il Polo Tecnologico Conciario ha, come da scadenza, nominato i nuovi CdA e Comitato Esecutivo. Eccoli, nome per nome.

I vertici di PoTeCo, nome per nome

Partiamo dal secondo. Il Comitato Esecutivo è composto da Luca Tempesti (Conceria Tempesti) che è stato confermato nel ruolo di Amministratore Delegato. Al suo fianco c’è il nuovo presidente di PoTeCo: Daniele Bocciardi, assessore a Lavori Pubblici e Sviluppo Economico di Santa Croce sull’Arno. Con loro Michele Matteoli (Cuoificio Otello), presidente del Consorzio Conciatori di Ponte A Egola, ed Ezio Castellani (Sciarada), presidente dell’Associazione Conciatori di Santa Croce sull’Arno.

Il nuovo CdA

Del Consiglio di Amministrazione di PoTeCo fanno parte anche gli assessori Ilaria Duranti (Castelfranco di Sotto), Linda Vanni (Montopoli), Valentina Russoniello (Fucecchio) ed Elisa Montanelli (San Miniato). Il lato imprenditoriale è rappresentato da Elisabetta Scaglia (UNIC – Concerie Italiane), Luca Sani (presidente del Consorzio Toscana Manifatture). Per il Consorzio di Ponte A Egola, oltre a Tempesti e Matteoli, c’è Michele Carrara (Conceria Vicar). Per Assoconciatori, invece, sono presenti anche Paolo Rosati (Conceria F.lli Rosati), Francesco Giannoni (Tuscania Industria Conciat) e Alvaro Banti (Conceria Alba).

