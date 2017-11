Saperne di più di salute e sicurezza in conceria: ecco la due diligence di Cotance con IndustriALL

A partecipare sono chiamati i conciatori, le griffe che impiegano la pelle, le catene di distribuzione e tutti gli stakeholder della filiera. Il progetto “Due Diligence for Healthy Workplaces in the Tanning Industry”, coordinato da Cotance (la federazione UE delle associazioni della concia) con IndustriaALL-Europe all’interno del Dialogo Sociale comunitario, è finalizzato alla comprensione delle condizioni di sicurezza e di salute nelle concerie e nelle imprese della filiera, anche attraverso l’aggiornamento del tool online OIRA per la valutazione dei rischi nel settore. Da qualche giorno è operativa una survey per monitorare la situazione. La compilazione del format (possibile in 7 lingue, incluso l’italiano) richiede poco tempo, mentre le risposte sono aggregate in modo da tutelare la riservatezza di chi vi contribuisce. I risultati del progetto saranno pubblicati a settembre 2018. Chi intende partecipare o saperne di più, può cliccare qui.