Tutti i contratti d’Europa: Cotance presenta il progetto ERICA

Cotance, l'associazione che rappresenta le sigle nazionali della concia a Bruxelles, presenta i risultati del progetto ERICA. Vale a dire del progetto "European Repository of the Industry Collective Agreements", sviluppato nell'ambito del dialogo sociale Europeo tra Cotance e i sindacati di categoria. Al progetto ha collaborato anche UNIC – Concerie Italiane.

Gli obiettivi del progetto ERICA

Il progetto intende creare un database online dei contratti collettivi nazionali per gli addetti delle aziende conciarie in vigore nei Paesi europei membri di Cotance. Lo strumento è utile all’analisi comparativa e migliorativa degli elementi chiave della contrattazione collettiva nazionale. Come? “Promuovendo una migliore conoscenza del dialogo sociale europeo – chiosa una nota di UNIC – e agevolando la diffusione delle migliori pratiche”.

