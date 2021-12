Un premio alla conceria Presot per il welfare aziendale

Nuovo riconoscimento per la conceria Presot. L’azienda di Porcia di Pordenone ha ricevuto un premio speciale per la categoria Responsabilità sociale d’impresa e welfare aziendale. Il titolo è arrivato nell’ambito del Bando PerCorsiFVG2, promosso in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia. Il merito va all’orto aziendale condiviso, che la conceria ha creato all’interno dei propri spazi verdi, e alle relative attività correlate.

Un premio alla conceria Presot

Il progetto della conceria Pietro Presot riguarda un orto messo a disposizione dei dipendenti e delle loro famiglie. Questi, chiavi in mano, possono accedervi anche in orari extra-lavorativi. L’obiettivo non è la verdura a km 0, ma offrire ai lavoratori un’occasione per condividere un percorso di consapevolezza al di fuori delle logiche produttive aziendali. Un’iniziativa che ha ottenuto il riconoscimento per la categoria Responsabilità sociale d’impresa e welfare aziendale nell’ambito del Bando PerCorsiFVG2, promosso in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia.

Il progetto

La superficie verde viene suddivisa in prose (strisce di terreno coltivabile comprese fra due solchi), stagionalmente assegnate ai lavoratori a seguito di un sorteggio pubblico eseguito alla presenza degli interessati. Ogni spesa di gestione agronomica dell’orto (fertilizzanti, terriccio, attrezzature) è a carico dell’azienda, mentre ciascun lavoratore coltiva ciò che preferisce: dalle orticole, ai fiori. Fa inoltre parte dell’orto uno spazio dedicato all’allevamento di galline ovaiole (che arrivano a spegnersi di vecchiaia). Lo spazio è suddiviso in due aree, una destinata alle galline in produzione, l’altra alla crescita dei pulcini. L’obiettivo è offrire ai lavoratori, molti dei quali in fuga da Paesi in guerra, un’attività di cui sentirsi responsabili in prima persona. Alcuni di loro in patria facevano gli agricoltori e potersi occupare di un orto in azienda è qualcosa che li fa sentire “a casa”. (art)

