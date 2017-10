Uno Shazam a riconoscimento cromatico. Conceria Opera presenta una APP che rivoluziona la cartella colori

“L’applicazione ha lo scopo di presentare la nostra cartella colori in un modo nuovo”, racconta, dallo stand presente a Lineapelle93, Lorenzo Meschini di Opera, conceria di Santa Croce sull’Arno. Parla di Opera Egg, la nuova App che facilita l’individuazione di colori e articoli dell’azienda conciaria. L’applicazione, sviluppata da ID Factory, disponibile gratuitamente su Apple Store e Google Play, ha come funzioni principali lo sharing e il color matching. “Tramite un semplice clic è possibile individuare un colore che ci piace, scattando una foto con il proprio cellulare a qualsiasi cosa e ritrovare nella cartella colori virtuale di Opera le tonalità più vicine all’oggetto fotografato”, spiega Meschini. Una sorta di “Shazam dei colori” pensato per facilitare il lavoro degli operatori moda e ricercatori stile. Gli articoli, corredati di scheda tecnica, possono poi essere condivisi via mail o tramite i principali social network. Da lunedì 9 ottobre l’applicazione sarà utilizzabile tramite accounting diretto.