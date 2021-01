Vicenza, la concia cerca addetti: recruiting day il 26-27 gennaio

Operaio di conceria e addetto alla stampa rotativa, piatta e di tintura. Oppure magazziniere settore concia, addetto alla rasatura pelli e alla campionatura. Sono alcune delle posizioni aperte nel distretto di Arzignano (Vicenza). Già, perché la concia cerca addetti e l’agenzia per il lavoro ADHR Group organizza il 26 e 27 gennaio due giorni di selezione online.



La concia cerca addetti

“Cerchiamo al momento una ventina di persone – spiega Chiara Repele, responsabile ADHR Group dell’evento –. Ma le richieste arrivano spesso dalla sera alla mattina e stanno crescendo anche in questi giorni. Per questo abbiamo bisogno di numerosi profili specializzati”. Che cosa consente al distretto veneto di aver bisogno di addetti anche in un momento così critico? “Ci sono diversi settori in ripartenza, come l’automotive oppure l’arredo, che in realtà dall’inizio della pandemia hanno incrementato notevolmente le vendite – risponde –. Questo particolare comparto non è, come tanti altri, soggetto alla programmazione della produzione. Quindi invitiamo chi vuole lavorare in questo settore a contattarci anche se le posizioni vacanti cercate al momento non corrispondono alla propria specializzazione o ricerca”. È possibile consultare tutte le posizioni aperte sul sito dell’agenzia. È già possibile presentare il proprio curriculum all’indirizzo montebellovicentino@adhr.it.



