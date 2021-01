Pasubio, premio straordinario ai dipendenti da 700.000 euro totali

Se nel 2020 la Conceria Pasubio ha ottenuto risultati soddisfacenti, malgrado il coronavirus, lo deve all’impegno del suo personale. Per questo il gruppo di Arzignano (Vicenza) ha deciso di riconoscere un premio straordinario ai dipendenti per un impegno finanziario complessivo di 700.000 euro. La misura, erogata in busta paga, è a beneficio di 450 addetti, vale a dire la metà dei dipendenti in Italia.

Premio straordinario ai dipendenti

Come spiega il Giornale di Vicenza, il premio è riconosciuto in “maniera proporzionale alle ora di cassa integrazione guadagni effettuate”. La misura è stata approvata dal Consiglio d’Amministrazione lo scorso dicembre. A capo della stessa riunione il board ha potuto esprimere “grande soddisfazione per i risultati economici e finanziari – si legge – che segnano un ulteriore miglioramento di Conceria Pasubio rispetto agli anni precedenti”.

Il commento

“Sono particolarmente orgoglioso di questa ulteriore misura straordinaria – è il commento del CEO Luca Pretto a il Giornale di Vicenza –. Così voglio esprimere, da parte mia e di tutto il consiglio, un doveroso grazie alla squadra di tutti i miei collaboratori, nessuno escluso, per la dedizione dimostrata e per gli straordinari sforzi e sacrifici fatti, anche nei momenti più difficili”. La pandemia ha condizionato le attività aziendali, ma i dipendenti “ci hanno permesso di conseguire un risultato straordinariamente migliore delle nostre aspettative – conclude –, pur in un contesto Covid”.

