Dalla pelle al prodotto finito: “Questa non è una sòla!”, mostra didattica a Napoli sulla contraffazione

Non un’esposizione qualsiasi. Bensì una mostra didattica, il che già spiega senso e obiettivi di quanto venerdì 17 novembre sarà inaugurato a Napoli, presso la Sala delle Grida della Camera di Commercio di Piazza Bovio. L’evento dal titolo “Questa non è una sòla!”, è organizzato dall’Associazione Museo del Vero e del Falso e fino al 2 febbraio 2018 offrirà ai visitatori un’occasione unica per affrontare e capire la preoccupante vastità e pericolosità (sociale e non solo) di una piaga globale come quella della contraffazione. Ci saranno pelli, scarpe e borse, frutto di una collaborazione fattiva con UNIC/Lineapelle (che propone in visione anche un contributo video che valorizza la qualità della pelle italiana dal passato remoto di Pompei al futuro presente della sua eccellenza industriale), Assocalzaturifici e AIMPES. Ci saranno i guanti della collezione conservata al Museo Aldo Brandini. Ci sarà la possibilità di mettere a confronto materiali e accessori originali con alcune loro imitazioni, provenienti dai sequestri della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane. Ci saranno le analisi di SSIP (Stazione Sperimentale Pelli) sulla sicurezza dei prodotti di filiera e l’interazione con UNIC che al microscopio illustrerà il modo in cui pelli italiane e quelle invece fake/non sicure reagiscono a contatto con alcune sostanze portando alla luce i rischi concreti del cosiddetto “incauto acquisto” di accessori contraffatti. Ci saranno, venerdì durante l’inaugurazione, circa 60 studenti ai quali sarà data la possibilità di approfondire la tematica con associazioni e Forze dell’Ordine. Il tutto, per dimostrare come la prima arma contro “l’impero del falso” sia rappresentata dalla consapevolezza dei consumatori.