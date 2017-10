False Golden Goose in Romagna: la GdF scopre che le producevano nelle Marche e sequestra un calzaturificio

Circa 800 paia di sneaker false Golden Goose sono state sequestrate all’interno di un calzaturificio marchigiano al termine di un’operazione partita da un negozio di Milano Marittima, in Romagna, dov’erano in vendita alcuni modelli fake del celebre marchio veneto. La Guardia di Finanza di Cervia ha avviato un’operazione di intelligence, risalendo la filiera di fornitura e arrivando alle porte di un calzaturificio marchigiano, il cui nome è ancora mantenuto sotto riserbo. Qui la “sorpresa”: all’interno dell’azienda marchigiana sono state rinvenute altre 765 paia di calzature recanti il marchio non originale Golden Goose sequestrate insieme ai macchinari, i cliché e gli stampi utilizzati per riportare il falso logo. Sono stati denunciati due responsabili per il reato di commercio di prodotti contraffatti e per il reato di contraffazione marchi, modelli e disegni. La Guardia di Finanza di Ravenna, competente dell’operazione, da noi contattata, non ha rivelato altri dettagli. Foto tratta da ansa.it. (mv)