Piovono falsi prodotti nelle Marche: sequestrati 11.000 fake Plein

Piovono fake Plein. Sequestrati oltre 11.000 pezzi per un valore di 250.000 euro. La Guardia di Finanza ha effettuato il sequestro a Legnano, in provincia di Milano. Poi è riuscita a risalire a monte della filiera del falso, fino ad arrivare a Sant’Elpidio a Mare, nelle Marche. Qui ha ispezionato un locale adibito a laboratorio dove erano presenti calzature, accessori e materiali necessari per l’assemblaggio dei prodotti contraffatti con il marchio Philipp Plein.

Le indagini

L’indagine è partita dopo un sequestro di prodotti fake a Legnano. In particolare, scarpe taroccate col marchio Philippe Plein. Le Fiamme Gialle sono poi riuscite a risalire alla provenienza dei prodotti, arrivati in Lombardia dalle Marche, precisamente da Sant’Elpidio a Mare. Qui, in “un locale adibito ad uso laboratorio individuato come base di produzione dei falsi”, è scattato il blitz delle Fiamme Gialle. L’operazione ha portato al sequestro di ulteriori prodotti e materiali destinati ad alimentare il mercato del falso.

Piovono fake Plein

Complessivamente, tra la Lombardia e le Marche, sono stati posti sotto sequestro più di 11.000 articoli contraffatti tra scarpe, pochon, suole, toppe in plastica e fibbie metalliche falsamente griffate Philipp Plein. Il valore della merce sequestrata si aggira attorno ai 250.000 euro. Lo riporta il Corriere Adriatico.

La denuncia

La Guardia di Finanza ha segnalato all’autorità giudiziaria tre presunti responsabili con l’accusa di “introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”. Una quarta persona è indagata per ricettazione. (mv)

