Russia, l’etichetta anti-fake funziona poco e complica il mercato

Contraffazione senza freni in Russia. E si guarda l’esempio dell’Iran. L’introduzione di misure per ridurre l’import illegale, incluso l’etichetta anti-fake, si è rivelata un boomerang. Perché? Ha fatto sparire produttori e commercianti onesti, schiacciati da contraffazione e contrabbando, con la complicità delle autorità locali. Lo ha affermato Andrey Pavlov, presidente di Zenden Group (uno dei più importanti produttori e distributori di scarpe in Russia) e neo-candidato politico per la Duma. Pavlov è intervenuto durante la conferenza stampa “Guerra alla contraffazione. Come salvare il mercato dai prodotti illegali?”, organizzata da National News Service.

L’etichetta anti-fake

RSKO, l’associazione che riunisce i produttori russi di pelle e calzature, ha stimato che nel 2020 il peso del mercato calzaturiero “ombra” ha rappresentato il 36,5% (201 milioni di paia) del totale. Secondo Pavlov gli strumenti messi in campo dallo Stato per combattere il fenomeno della contraffazione, del contrabbando e della illegalità (come l’etichettatura obbligatoria per le calzature di importazione) non hanno sortito gli effetti sperati. Anzi hanno finito per penalizzare i produttori locali. “Decine di migliaia di imprenditori onesti, soprattutto i più piccoli, hanno lasciato il mercato perché l’etichettatura è un processo complesso. Imprenditori sostituiti da enormi reti commerciali con merci contraffatte” ha detto Pavlov. A riportarlo è l’agenzia russa Riamoda.

I riflessi sul mercato

“L’importazione delle calzature è cresciuta – sottolinea Pavlov – ma la produzione è diminuita”. Il manager ha poi accusato il sistema russo di non funzionare a dovere, citando la complicità dei funzionari doganali e delle autorità di vigilanza che “chiudono un occhio” sui punti vendita di prodotti illegali. Nella stessa conferenza stampa, si citano la crescita dell’e-commerce e la non regolamentazione dei pacchi postali tra i fattori che favoriscono l’illegalità. Konstantin Bandorin, direttore per lo sviluppo strategico del Centro di innovazione per l’industria tessile e leggera, ha citato l’esempio dell’Iran: “Lo scorso anno la produzione di pelletteria e articoli tessili è raddoppiata. Durante la pandemia, l’Iran ha rigidamente chiuso il confine per i prodotti contraffatti”. (mv)

