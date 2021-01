Addio a Gino Ruggeri: il calzaturiere marchigiano aveva 73 anni

Addio Gino Ruggeri. L’imprenditore marchigiano, 73 anni, aveva legato il suo nome al calzaturificio Ruggeri, poi all’azienda Ruggeri & Pagnanini e anche al suolificio IPR. È stato stroncato da un infarto nel pomeriggio di venerdì 8 gennaio.

Addio a Gino Ruggeri

Ruggeri (nella foto tratta da corriereadriatico.it) è stato colto dall’infarto mentre si trovava a Porto Potenza Picena (Macerata). L’imprenditore era nei pressi del proprio ufficio, nello stesso stabile dove un tempo c’era il calzaturificio Ruggeri & Pagnanini. A nulla sono valsi i soccorsi. Gino era il più piccolo di quattro fratelli: Umberto, Paolo e Luigi, tutti impegnati nel settore delle scarpe. Il calzaturificio Fratelli Ruggeri è stato il primo di una lunga serie di impegni nel settore, non solo in sodalizio con i familiari. A Civitanova Marche Gino è anche conosciuto per aver ricoperto la carica di presidente della locale squadra di calcio dal 1986 al 1993. (mv)



La redazione da La Conceria si unisce al cordoglio di familiari e amici.

