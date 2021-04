Cassa integrazione per i 46 dipendenti e poi un esodo incentivato. È l’accordo a cui sono giunti l’8 aprile i vertici di Belstaff e i sindacati rispetto al futuro della sede amministrativa di Mestre. Come raccontavamo all’inizio del 2020, il marchio inglese famoso soprattutto per l’abbigliamento in pelle dedicato a motociclisti e aviatori navigava in…

