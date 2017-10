Bottega Veneta senza pace: doppio tentativo di furto, tra la sede di Altavilla e l’atelier di Montebello

Bottega Veneta di nuovo nel mirino dei ladri. La notte scorsa, la sede di Altavilla e l’atelier di Montebello Vicentino del brand di proprietà del gruppo francese Kering sono state pressoché messe sotto assedio da una banda di malviventi. Il gruppo di banditi, formato da quattro o cinque persone secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, ha dapprima preso di mira la sede di Altavilla Vicentina (attorno a mezzanotte). A metterli in fuga, il sistema dall’allarme, scattato immediatamente, e l’immediato arrivo della vigilanza. Per nulla rassegnati, gli stessi malviventi si sarebbero diretti nell’atelier di Montebello. Nulla da fare nemmeno in questo caso, però. A mandare all’aria il piano criminale sarebbe stato nuovamente l’allarme. Scattando, ha permesso alle guardie di notare sull’impianto di videosorveglianza movimenti strani e intervenire. Nel mirino della banda, come fu in altri casi del recente passato. Appena lo scorso luglio i ladri se ne andarono dall’atelier di Montebello con un bottino di 40.000 euro in accessori. Nella foto, immagini dell’atelier Bottega Veneta di Montebello, tratte dal sito aziendale della griffe.