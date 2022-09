Caro gas, Prada riconosce 1.300 euro extra ai 2.300 dipendenti

Il gruppo Prada riconosce 1.300 euro extra salario a 2.300 dipendenti. L’azienda, che fa capo a Patrizio Bertelli e Miuccia Prada, ha deciso di pagare la somma in tre tranche, la prima già versata a luglio. Stando a quanto racconta il Corriere della Sera, il gruppo Prada ha voluto così aiutare la forza lavoro “dei sette stabilimenti aretini” in un momento di rincaro dell’energia e, più in generale, di spinta inflazionistica e di caro vita.

I 1.300 euro si sommano, riporta la stampa, alle quattordici mensilità che già il gruppo riconosce ai dipendenti. La cosa più interessante è che le iniziative di sostenibilità sociale non terminano qui. Prada e i sindacati lavorano per introdurre nel sistema di welfare aziendale un altro extra (non tassato) “dagli 800 ai 1.400 euro a seconda degli stabilimenti”. In che senso non tassato? Il premio sarebbe convertibile in benefit (incluso, a proposito di caro gas, il pagamento delle bollette), ma non sottoposto a IRPEF. Un vantaggio fiscale, chiosa il CorrSera, per dipendenti e datore di lavoro. Prada, per di più, starebbe riflettendo anche su un ulteriore premio per gli stabilimenti capaci di operare risparmi energetici.

