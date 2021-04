È un momento agitato per la moda in Cina. Le autorità di Pechino hanno comminato ad Alibaba una multa da 2,8 miliardi di dollari. Continua l’opera di ridimensionamento del colosso dell’e-commerce e della finanza, in rotta da mesi con il Partito Comunista. Intanto un gruppo di ONG accusano brand internazionali della moda di occultamento di…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI