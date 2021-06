Dal bar in pelle al sigillo di eBay, i nostri consigli di lettura

Negli USA apre un bar in pelle. Letteralmente: 5 separé di un locale di Las Vegas sono rivestiti in pelle, così da ricordare un caschetto da baseball. Non solo: il second hand market cresce ed eBay, che del settore è stato un alfiere, affina gli strumenti di garanzia d’autenticità degli articoli in commercio. La seconda settimana di giugno è foriera di stimoli: si segnalano la lentezza della filiera dell’arredo e le vicissitudini mondiali della pelliccia. Ecco i nostri consigli di lettura.

Il Ceasars Palace di Las Vegas sorprende i suoi avventori con il nuovo look di Stadia , che diventa un bar in pelle. Le cinque cupole che sormontano l’area VIP sono costruite, dicevamo, per ricordare elmi da baseball.

eBay, intanto, annuncia un servizio di autenticazione a garanzia degli articoli di pelletteria dal valore commerciale superiore a 500 dollari . Il servizio è stato creato per gli orologi di lusso e dalla fine del 2020 è attivo anche per le sneaker.

Negli States a chi acquista un mobile imbottito si chiedono fino a 24 settimane di attesa per la consegna: House Beautiful spiega perché ci vuole tanto.

di attesa per la consegna: House Beautiful spiega perché ci vuole tanto. Mentre il governo inglese valuta l’ipotesi di restringere o bandire il commercio di pelliccia, Frank Zilberkweit (presidente di British Fur) spiega perché il settore è sostenibile ( sicuramente più delle alternative sintetiche ).

(presidente di British Fur) spiega perché il settore è sostenibile ( ). Ma Israele supera tutti a destra e vieta il commercio, l’import e l’export di pelliccia. Con delle eccezioni. Quali? “Gli utilizzi per la ricerca, lo studio e alcune tradizioni religiose”, sintetizza AGI.

