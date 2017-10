Dal Tacchificio Zanzani 10.000 euro per il reparto di Pediatria dell’ospedale Bufalini di Cesena

Il mondo della componentistica per calzature a sostegno dei bambini. L’associazione benefica Faedesfa Onlus di Fratta Polesine (Rovigo) ha infatti raccolto una donazione di 10.000 euro dal tacchificio Zanzani di Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena), leader nel settore dei fornitori di componenti e accessori per le calzature da donna di fascia alta. La somma è stata quindi donata all’ospedale Bufalini di Cesena per sostenere il reparto di Pediatria e terapia intensiva neonatale pediatrica. Grazie alla donazione del tacchificio Zanzani, il reparto ha potuto dotarsi di macchinari più all’avanguardia, nello specifico di un ventilatore non invasivo per il trattamento in emergenza delle insufficienze respiratorie del valore di 7.500 euro e di una pompa a siringa per l’infusione del valore di 2.000 euro. Alla consegna ufficiale della donazione hanno partecipato (nella foto) il direttore dell’unità operativa del Bufalini Marcello Stella, la coordinatrice infermieristica del reparto Francesca Fiuzzi, il vicepresidente del tacchificio Paolo Zanzani e il presidente dell’associazione Faedesfa Andrea Pezzuolo. Quella effettuata dall’azienda romagnola è una delle donazioni più importanti di sempre raccolte da Faedesfa, che già in passato aveva però collaborato con aziende del settore calzaturiero. Lo scorso giugno, infatti, il calzaturificio Medusa di Villanova del Ghebbo (Rovigo) si era schierato al fianco della “banda delle magliette verdi” legando il nome della onlus a uno dei propri prodotti di maggior successo, vale a dire la linea di sneaker Quattrobarradodici.