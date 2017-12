Dalla A di Acquisizione alla T di Trasparenza: il 2017 ve lo raccontiamo in 12 parole

C’è molto da leggere cliccando sul titolo. È il racconto del 2017 che abbiamo deciso di fare non in modo cronologico, mese per mese, ma riassumendolo in 12 parole. Quelle che abbiamo deciso essere le più significative per raccogliere e commentare tutto quello che è accaduto in anno che (come auspicavamo a fine 2016) potrebbe avere riacceso la luce, innescando una ripresa che attende conferme nel 2018. Si parte dalla A di Acquisizione per arrivare alla T di Trasparenza. E si passa per Dazio, Ecoraggiro, Extralarge, Formazione, Manifattura, Millennials, Pelletteria, Qualità, Scandalo e Sneaker. 365 giorni in 12 parole: c’è solo l’imbarazzo della scelta. E della lettura.