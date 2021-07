È scomparso Aldo Chelini (79), veterano della calzatura italiana

Calzatura italiana in lutto. È scomparso Aldo Chelini, 79 anni, che per anni aveva guidato il calzaturificio Claudia di Segromigno in Monte (Lucca). Chelini è stato anche da giugno 1995 a febbraio 1999 vicepresidente dell’Associazione Nazionale dei Calzaturifici Italiani (ANCI, ora Assocalzaturici).

Chelini è entrato a 18 anni in Claudia, calzaturificio nato nel Dopoguerra e specializzato nella produzione di zoccoli. Negli anni ’80 l’azienda si estende al mercato americano aprendo uffici di proprietà. Poi avvia una produzione di scarpe di moda e negli anni ’90 delocalizza la produzione delle tomaie in Tunisia. Infine, l’ingresso nel mondo del lusso, per il quale Claudia produce sneaker e scarpe formali femminili. Nell’ottobre 2019 la famiglia Chelini decide di cedere il controllo del calzaturificio al fondo di private equity Consilium che, contestualmente, crea il Gruppo Manifatture Italiane. Aldo Chelini, nel suo territorio, ha ricoperto il ruolo di presidente della Fondazione Banca del Monte. Ha vissuto anche in Tunisia, dove dal 2010 gestiva Dana Shoes. (mv)

Immagine tratta da lanazione.it

