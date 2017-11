Emergenza furti nelle Marche: spariscono 100.000 euro di pellami dal calzaturificio T-Progetto

Non accenna a perdere di intensità, nelle Marche, l’emergenza furti. Lo scorso fine settimana nel mirino dei ladri è finito il calzaturificio T-Progetto (ex Alto Gradimento, ex Progetto), localizzato nella zona nord di Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo. I ladri avrebbero disattivato il sistema di allarme per poi entrare all’interno dell’azienda, dove hanno rubato pellami e contanti per un valore che si aggira tra gli 80 e i 100.000 euro. Nessuno si era accorto di nulla fino a quando, lunedì mattina è ripresa l’attività produttiva ed è venuto a galla l’ammanco di pellame. Negli anni scorsi la stessa azienda aveva subito un paio di furti e nell’ottobre 2013 ne è stato sventato un terzo. (mv)