Firenze, rapina con tecnica da commando dal terzista di Celine

Copertoni incendiati per bloccare le forze dell’ordine. Una vera e propria tecnica da commando per mettere a segno un maxi furto di borse griffate. È successo nella notte tra il 12 e il 13 aprile in località Pian di Rona, nel comune di Reggello (Firenze). I banditi hanno preso di mira una pelletteria che lavora per conto di grandi firme della moda. I ladri sono riusciti a trafugare un grande numero di borse a marchio Celine (secondo quanto riporta il quotidiano La Nazione). È ancora da stimare il valore della merce sottratta.

Rapina con tecnica da commando

Erano le 4 del mattino circa quando la banda è entrata in azione. L’intera strada di Pian di Rona che conduce allo stabilimento è stata bloccata al traffico con due file di pneumatici dati alle fiamme su entrambi i lati. I malviventi hanno forzato il portone d’ingresso del magazzino e hanno volutamente fatto scattare l’allarme, per poi bloccare l’accesso alla struttura.

Fumo e fiamme

Il fumo e le fiamme degli pneumatici hanno infatti ostacolato l’intervento delle guardie private dell’azienda e dei Carabinieri accorsi sul posto, impedendo loro di raggiungere la ditta. A quel punto, è stato necessario l’intervento dei vigili del Fuoco per domare l’incendio, dando così il tempo ai ladri di fuggire percorrendo una stradina sterrata secondaria. (mvg)

