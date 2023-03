Furto di lusso a Vigevano: rubate 600 paia da Mosaicon Shoes

Spariscono 600 paia di scarpe da donna di lusso da Mosaicon Shoes di Vigevano È un furto fotocopia di quello avvenuto nel 2022 allo stabilimento Loro Piana a Mede, sempre in Lomellina. I ladri hanno impedito l’arrivo delle Forze dell’Ordine sbarrando le strade di accesso con furgoni rubati e bidoni della spazzatura. Poi hanno cosparso di chiodi la via utilizzata per la fuga. Il valore della refurtiva ammonterebbe ad “alcune centinaia di migliaia di euro”.

Rubate 600 paia da Mosaicon Shoes

Nella prima mattina di martedì 21 marzo, una banda di ladri composta da almeno 5 persone ha preso di mira il calzaturificio Mosaicon Shoes di Vigevano, specializzato nella produzione di calzature da donna di lusso per le griffe.

Come da Loro Piana

Secondo la ricostruzione riportata dal Corriere della Sera, i ladri hanno infranto il vetro di una finestra per accedere al magazzino del calzaturificio. Con estrema rapidità hanno fatto sparire circa 600 paia di scarpe. Nel frattempo, hanno “protetto” il furto sbarrando le vie d’accesso con due furgoni rubati, alcuni bidoni dei rifiuti e cospargendole di chiodi. Le modalità e la rapidità di esecuzione del colpo ricordano il furto ai danni della Loro Piana di Mede nella notte tra il 30 novembre e il 1° dicembre dello scorso anno. (mv)

