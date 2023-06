Giri di poltrone in Chloé, Maison Margiela e Wolverine

Giri di poltrone, sempre bollenti. Da Chloé prende corpo la partenza della direttrice creativa Gabriela Hearst. Viceversa, la presidenza di Maison Margiela passa di padre (Renzo Rosso) in figlio (Stefano). E arriva un nuovo CEO: Gaetano Sciuto. L’ex Fendi prende il posto di Gianfranco Gianangeli. Poltrone della moda sempre bollenti anche al di là dell’Oceano. Wolverine World Wide ha nominato il suo presidente: è Chris Hufnagel.

Che si dice di Chloé

Appena prima del Natale scorso, Miss Tweed aveva scritto di tensioni tra la direttrice creativa Gabriela Hearst (in foto a sinistra), il team di progettazione e il management del marchio, compreso il CEO Riccardo Bellini. La casa madre Richemont, riportava Miss Tweed, pensava di sostituire la designer. Il blog di moda si era spinto oltre, paventando il clamoroso ritorno della stilista britannica Clare Waight Keller. Ora i rumors si sono fatti più decisi. WWD scrive che Hearst saluterà la griffe dopo aver presentato la collezione per la stagione primavera 2024 a Parigi il prossimo autunno. Una separazione che viene descritta come “amichevole”. La stilista uruguaiana desidera concentrarsi sul suo marchio, che è in crescita, e su altri progetti.

Giri di poltrone in OTB

Dalle indiscrezioni su possibili avvicendamenti a nuovi incarichi già definiti. Il gruppo OTB è piuttosto effervescente in questo periodo. E dopo aver nominato Matteo Lena ai vertici di Diesel per il Nord America, Renzo Rosso ha messo mano al marchio Maison Margiela. Ha consegnato il ruolo di presidente a suo figlio Stefano Rosso (nella foto al centro). E ha scelto Gaetano Sciuto per il ruolo di CEO. Entrerà in carica il 17 luglio. Sciuto è stato CEO di Giorgio Armani Americas e presidente di Fendi Americas. Prenderà il posto di Gianangeli.

Anche oltre Oceano

Wolverine World Wide ha nominato Chris Hufnagel (in foto a destra) presidente della società. Sarà responsabile della guida e della strategia in tutto il portafoglio di marchi di calzature dell’azienda. L’azienda USA ha anche annunciato due nomine: la promozione di Janice Tennant come global brand president del marchio Merrell e la promozione di Rob Griffiths come global brand president del marchio Saucony. (mv)

